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Başkan Hikmet Koyak: "Çiftçinin zararı büyük"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.05.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, ilçe ve köylerde geçen hafta meydana gelen zirai don nedeniyle tarım arazileri zarar gören çiftçilere don zararı desteği ödemesi yapılmasını istedi.Dondan zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Geçen hafta gece eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sonucu ilçe ve köylerde meydana gelen zirai don olayında geniş bitki çeşitliliğinin yüzde 100’lere varan oranda olumsuz etkilendi.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, ilçe ve köylerde geçen hafta meydana gelen zirai don nedeniyle tarım arazileri zarar gören çiftçilere don zararı desteği ödemesi yapılmasını istedi.
Dondan zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Geçen hafta gece eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sonucu ilçe ve köylerde meydana gelen zirai don olayında geniş bitki çeşitliliğinin yüzde 100’lere varan oranda olumsuz etkilendi. Bugün Ziraat Mühendisi ile yaptığımız incelemerde, soğukların arpa ve buğdağda beyazlaşmaya neden olduğu ve zarar verdiğini mısır, pancar, fasulye, patates kavun, karpuz, ceviz ağaçları velhasıl tümünün zarar gördüğünü gördük. Bu kapsamda devletimizden isteğimiz çiftçinin desteklenmesi, ziraat bankası ve tarım kredi borçlarının faizsiz olarak ana parasını yapılandırma yaparak ödenmesi isteğimizdir’’ diye konuştu.

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