Başkan Hızlı Selendi’de partililer ve esnafla buluştu

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Selendi ilçesini ziyaret ederek önce partililerle bir araya geldi daha sonra esnafla buluştu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı’nın yönetim kurulu toplantısına katıldı. İlçe binasında düzenlenen toplantıda İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve yönetimiyle bir araya gelen Başkan Hızlı, partisinin Selendi’deki faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Toplantıda Hızlı, Selendi’ye yapılması planlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Yönetim kurulu toplantısının ardından partililerle bir süre sohbet eden Hızlı, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Esnafların sorunlarını yerinde dinleyen Hızlı, notlar alarak gereğinin yapılacağı bilgisini verdi. Başkan Hızlı, Selendi programını tamamlayarak ilçeden ayrıldı.

