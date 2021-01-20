Başkan Hızlı’dan kongre teşekkürü

18 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresinde güven tazeleyen AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı kongrenin değerlendirmesini yaparak kendilerini yalnız bırakmayan tüm partililere teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, güzel bir kongreyi daha geride bıraktıklarını söyledi. Kongrede demokrasi şöleninin yaşandığını belirten Salih Hızlı kendilerini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti. İl Başkanı Hızlı yayınladığı mesajda, “18 Ocak Pazartesi günü Muradiye Spor Salonu’nda partimizin 7. olağan il kongresini korona virüs tedbirlerine dikkat ederek, coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, delegelerimizin desteğiyle şahsım ve yönetim kurulumuzla göreve seçildik. Kongremize video konferans yöntemiyle bağlanarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bizleri onurlandıran son Başbakanımız Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, milletvekillerimize, belediye ve ilçe başkanlarımıza, teşkilatımızın her basamağında görev alan değerli yol arkadaşlarıma, kıymetli delegelerimiz ve partililerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, hemşehrilerimize ve basın mensuplarına bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde kongresini tamamladığımız 17 ilçe başkanımızla birlikte bu güne kadar olduğu gibi hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Kongremizin ve yeni dönemin partimiz, teşkilatımız ve Manisamız için hayırlı olmasını diliyor, değerli hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum." dedi.

