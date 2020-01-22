YURTHABER
  4. Başkan Hızlı’dan ’Siyaset Akademisi’ açıklaması

Başkan Hızlı’dan ’Siyaset Akademisi’ açıklaması

MANİSA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 19’uncu Dönem Siyaset Akademisi başvurularının başladığını belirterek, "Akademide dereceye girenlere; birinciye Kudüs, ikinciye Balkanlar, üçüncüye ise İspanya Endülüs gezisi ödülleri verilecektir." dedi.AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Siyaset Akademisi’nin 2008 yılından bu yana devam ettiğini hatırlatarak, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Hızlı’dan ’Siyaset Akademisi’ açıklaması

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 19’uncu Dönem Siyaset Akademisi başvurularının başladığını belirterek, "Akademide dereceye girenlere; birinciye Kudüs, ikinciye Balkanlar, üçüncüye ise İspanya Endülüs gezisi ödülleri verilecektir." dedi.
AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Siyaset Akademisi’nin 2008 yılından bu yana devam ettiğini hatırlatarak, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Eğitimde verilen derslere göre alanında uzman hocaların, tanınmış isimlerin ve siyasilerin katılımcılarla bir araya geleceğini kaydeden Hızlı, siyaset akademisinin Türk siyasetinde bir marka değeri olarak yerini aldığını anımsattı. Başkan Hızlı, Manisa’da gerçekleştirilecek olan 19’uncu siyaset akademisi kayıtlarının 13-27 Ocak tarihleri arasında arasında ’www.siyasetakademisi.akparti.org.tr’ internet sitesi üzerinden ya da il başkanlığına gelerek yapılabileceğini söyledi. Başkan Hızlı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Akademide 4’ü online ve 16’sı yüz yüze olmak üzere 20 ders verilecektir. Siyaset Akademisi’nin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da verecekleri ders ile 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır. Bu dönem ders programımıza diğer dönemlerden farklı olarak Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik ve Popülizm, İslamofobia ve Yabancı Düşmanlığı, Suriye Krizi’nde Türkiye’nin Dış Politikası ve Göçmen Sorunu, Sosyal Medya, Siyaset ve Toplum, Profesyonel Yönetim Teknikleri, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi derslerini ekledik."

Başkan Hızlı’dan ’Siyaset Akademisi’ açıklaması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
Yunusemre Belediyesinden personelini sevindiren sözleşmeYunusemre Belediyesinden personelini sevindiren sözleşme
Yunusemre Belediyesinden personelini sevindiren sözleşmeYunusemre Belediyesinden personelini sevindiren sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Çocukların tiyatro keyfi

Çocukların tiyatro keyfi

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Manisa Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:27
İkindi
16:04
Akşam
18:26
Yatsı
19:47

Manisa Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Can Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Şenkal Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Özer Su Eczanesi
Turgutlu
Ezgi Eczanesi
Akhisar
İldeniz Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Selendili öğrencilerin karne sevinci

Selendili öğrencilerin karne sevinci

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Alaşehir’de camilere bayram temizliği

Alaşehir’de camilere bayram temizliği

MANİSA'DA KANSER HASTALARI UZMAN DOKTOR İSTİYOR

MANİSA'DA KANSER HASTALARI UZMAN DOKTOR İSTİYOR

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.