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Başkan Hürriyet, çalışmalarına devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.05.2020 13:15 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsle kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ekibiyle birlikte saha çalışmalarını sürdürüyor.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir yandan korona virüs ile mücadeleyi sürdürürken diğer yandan sokağa çıkma kısıtlaması dahi kente yarar sağlayacak projeler için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Hürriyet, çalışmalarına devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsle kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ekibiyle birlikte saha çalışmalarını sürdürüyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir yandan korona virüs ile mücadeleyi sürdürürken diğer yandan sokağa çıkma kısıtlaması dahi kente yarar sağlayacak projeler için saha çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hürriyet, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, salgın bittikten sonra vatandaşları doğanın yeşiliyle buluşturacak alanlar oluşturuyor. Başkan Hürriyet, İzmitlilere salgından sonra doğada nefes aldıracak rekreasyon alanlarının faaliyete geçeceğini duyurdu.

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Akşam
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Yatsı
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Çağla Eczanesi
Cayirova
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
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Izmit
Umut Eczanesi
Izmit
Hilal Eczanesi
Basiskele
Meral Eczanesi
Karamursel
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