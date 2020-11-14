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Başkan Hürriyet, çocuklara yönelik çalışmalarını anlattı

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.11.2020 12:02 | Son Güncelleme

Ortaokul 5.

Başkan Hürriyet, çocuklara yönelik çalışmalarını anlattı

Ortaokul 5. sınıf öğrencisi, çocuklara yönelik çalışmalar hakkında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile röportaj yaptı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, röportaj yapmak için ziyaretine gelen İzmit Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Sadi Taha Umurdağ’un sorularını yanıtladı. Başkan Hürriyet, İzmit’in geleceği ve çocuklara yönelik çalışmaları ile alakalı fikirleri ve yapılan çalışmalar hakkında Umurdağ’a bilgiler verdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ziyaretin ardından Sadi Taha Umurdağ’a, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etti.

Başkan Hürriyet, çocuklara yönelik çalışmalarını anlattı

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