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Başkan Hürriyet ‘Erenler’i dinledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.02.2020 15:34 | Son Güncelleme

Erenler Mahallesi’nde incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mahallenin talep ve isteklerini yerinde dinledi.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Erenler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Hürriyet ‘Erenler’i dinledi

Erenler Mahallesi’nde incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mahallenin talep ve isteklerini yerinde dinledi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Erenler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarı Yaşar Eker ve belediye heyeti ile birlikte mahalleyi gezen Başkan Hürriyet, mahallenin eksikliklerinin giderileceğini söyledi. Meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği incelemelerde Başkan Hürriyet, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar kendi mahallelerinde incelemede bulunan Başkan Hürriyet’e taleplerini direkt iletme imkânı buldu. Başkan Hürriyet ve ekibi gerekli notları alarak çalışmaların en kısa süre içerisinde başlayacağını belirtti.
Erenler Mahallesi’nde bulunan İZMEK binasına giren Başkan Hürriyet, kadın kursiyerlerin isteklerini dinledi. Kursiyerlerin çok küçük bir alanda eğitim aldıklarını fark eden Başkan Hürriyet, “Burası sizin için küçük bir bina. Ben taşınma talimatını burayı görür görmez verdim ama zaten İZMEK hocalarımız şu an da birkaç yer bulmuşlar. En kısa sürede sizi daha rahat edeceğiniz bir binaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Hürriyet ‘Erenler’i dinledi

Başkan Hürriyet ‘Erenler’i dinledi

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