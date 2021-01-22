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Başkan Hürriyet, İKM’ye İzmit Çarşısını anlattı

22.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Başkan Hürriyet, İKM’ye İzmit Çarşısını anlattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneğini (İKM) ziyaret ederek, İzmit Çarşısı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.İKM Başkanı Murat Öztürk ve yönetimi ziyaret eden Başkan Hürriyet, yerel ekonomiyi kalkındırmaya değindi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneğini (İKM) ziyaret ederek, İzmit Çarşısı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
İKM Başkanı Murat Öztürk ve yönetimi ziyaret eden Başkan Hürriyet, yerel ekonomiyi kalkındırmaya değindi. Esnafı, kadın üreticiyi ve girişimcileri desteklemek ve güçlendirmek adına hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısı projesi ile ilgili bilgi veren Hürriyet, İzmit Çarşısında üreticilerin ücretsiz bir şekilde dükkan açarak ürünlerini Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırabileceklerini belirtti. Hürriyet, "Good4Trust’ın çok önceden hayata geçirdiği bu projeye İzmit Belediyesi olarak biz de dahil olduk. Amacımız esnafımızın yurtiçi ve yurtdışına açılmasını sağlamak. Pandemi ile birlikte dijital ortamda alışveriş çok yaygınlaştı ve bunun böyle devam edeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın oturduğu yerden ürünlerini bu dijital ortamdan güvenceli bir şekilde satabilmesini ve ek gelir elde edebilmesini istiyoruz. Proje bizim için belki şuan başlangıç seviyesinde ama ilerledikçe büyüyeceğini düşünüyoruz. İzmit Çarşısı ile özellikle küçük esnafın ve üreticilerin nitelikli alıcılarla buluşması için bir ağ kurmaya çalışıyoruz. Bu proje ile ilgili bilgilendirici mektupları esnafımıza tek tek dağıttık. Bunu şimdilik İzmit ölçeğinde yapıyoruz fakat hedefimiz daha da büyümek. İzmitliler İstanbul’dan alışveriş yapıyorsa, İstanbullular neden İzmit’ten alışveriş yapmasın? Bu çalışma iyi olursa herkesin kazanacağını inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Hürriyet, İKM’ye İzmit Çarşısını anlattı

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