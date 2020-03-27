YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Hürriyet, ilk maske teslimini gerçekleştirdi

Başkan Hürriyet, ilk maske teslimini gerçekleştirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 10:26 | Son Güncelleme

Sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak üzere İzmit Belediyesi Dikimevinde üretilen steril maskelerin ilk teslimini İzmit Belediye Başkanı Av.

Başkan Hürriyet, ilk maske teslimini gerçekleştirdi

Sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak üzere İzmit Belediyesi Dikimevinde üretilen steril maskelerin ilk teslimini İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet gerçekleştirdi.
Koronavirüse karşı tüm imkânlarıyla amansız bir mücadele veren İzmit Belediyesi, gece gündüz demeden görevlerini yerine getiren sağlık personelini de unutmuyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in belediye bünyesinde kurduğu ve gönüllü kadınların çalıştığı dikimevinde steril maske, bone ve önlük üretimi aralıksız bir şekilde devam ediyor. Üretilen ilk ürünlerin teslimatı ise bugün hastanelere yapılmaya başlandı.
Bone ve önlük de üretiliyor
İzmit Belediyesi Dikimevinde gönüllü olarak çalışan kadınların ürettiği steril maskelerin ilk teslimini İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet gerçekleştirdi. Öncelikli olarak Kocaeli’deki hastanelere teslim edilen maskeler için, sağlık çalışanları Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Önümüzdeki günlerde üretimi tamamlanan bone ve önlükler de sağlık çalışanlarına teslim edilmeye başlanacak.

Başkan Hürriyet, ilk maske teslimini gerçekleştirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Yüksekova’da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Yüksekova’da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:45
Öğle
13:11
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Nur Eczanesi
Karamursel
Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Seymen Eczanesi
Golcuk
Dilek Eczanesi
Golcuk
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Gül Eczanesi
Izmit
Ömür Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek

İzmit’te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek

Körfez’de halk otobüsleri ve taksiler dezenfekte edildi

Körfez’de halk otobüsleri ve taksiler dezenfekte edildi

Gebze zabıtasından fahiş fiyat denetimleri

Gebze zabıtasından fahiş fiyat denetimleri

İzmit caddeleri renklendiriliyor

İzmit caddeleri renklendiriliyor

Dört Ayda Hafız Oldu, Umre Ile Ödüllendirildi

Dört Ayda Hafız Oldu, Umre Ile Ödüllendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.