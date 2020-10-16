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Başkan Hürriyet İzmit’te ekoturizm için harekete geçti

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te ekoturizme katkı sağlayacak projeler geliştirmek amacıyla Kerpe’de bulunan organik tarım çiftliğinde incelemelerde bulundu.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te ekoturizmi geliştirmek için harekete geçti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te ekoturizme katkı sağlayacak projeler geliştirmek amacıyla Kerpe’de bulunan organik tarım çiftliğinde incelemelerde bulundu.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te ekoturizmi geliştirmek için harekete geçti. Başkan Hürriyet bu kapsamda Kandıra’nın Kerpe bölgesinde bulunan turizm merkezi ve organik çiftliği ziyaret ederek detaylı incelemelerde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Hürriyet, “İzmit’te gerçekleştirdiğimiz tarım üretim alanındaki projelerimize bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Ekoturizmin çevreyi koruyan, halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahat olması bizlerin bu projeye ilgisini daha da arttırdı. İzmit, doğal güzellikleri ve jeolojik konumu itibariyle ekoturizme ev sahipliği yapacak bir kent durumunda. Ekoturizm hassas ekosistemlerin korunması ve bölgelerin içerisinde yaşayan halkın sosyo-ekonomik gelişmesi için kaynak yaratabilen araçtır. Ekoturizm alanında yapılacak çalışmalar kapsamında hayata geçecek her adımla birlikte hem İzmit’in doğal güzellikleri ülke geneline yayılacak. Hem de İzmit halkının sosyo-ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlanacak” dedi.

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