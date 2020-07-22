Başkan Hürriyet, Kabaoğlu’nun çehresini değiştiriyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mahalle sakinlerinin uzun yıllardır beklediği ve Kabaoğlu Mahallesi’ne büyük prestij kazandıracak olan Ersoylu Caddesi asfalt yol çalışmasını yerinde inceledi.

Ersoylu Caddesi’nde yoğun bir şekilde devam eden asfaltlama çalışması sonrası İzmit, yepyeni ve uzun ömürlü bir yol kazanmış olacak. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kapan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi’nde asfalt serme işleminde son aşamaya gelinen ve mahallelinin 10 yıllık hasretine son verecek olan yol çalışmasını yerinde inceledi. Mahalleye bir kilometre uzunluğunda yeni bir cadde kazandıran Başkan Hürriyet, Ersoylu Caddesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Mahallenin çehresini değiştirerek bölgeye prestij katacak olan yol, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Başkan Hürriyet daha sonra Tüysüzler Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlar talep ve sorunlarını yerinde dinledi. Mahalle sakinlerine maske, dezenfektan, kolonya ve sabun gibi sağlık malzemelerinden oluşan sağlık kitini hediye eden Başkan Hürriyet, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti. Hürriyet, mahalle sakinlerinin talebi üzerine Mevlana Parkı içerisinde bir mesire alanının yapılması için yetkililere talimat verdi. Bölgede yapılacak inceleme sonucu mesire alanının yapımı için çalışma başlatılacak.

