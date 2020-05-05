YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Hürriyet, Kocaelispor’a 2. Ligde başarılar diledi

Başkan Hürriyet, Kocaelispor’a 2. Ligde başarılar diledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.05.2020 11:23 | Son Güncelleme

Liglerin akıbeti ile ilgili 1.

Liglerin akıbeti ile ilgili 1. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin yaptığı toplantıda Kocaelispor’un şampiyon ilan edilebileceğinin mesajının verilmesiyle birlikte Kocaeli’nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin birçok noktasına asılan bayraklarla Kocaelispor’a 2. Ligde başarılar diledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de tüm spor karşılamaları ile ligler ileri bir tarihe ertelenmişti. Liglerin akıbetinin ne olacağının tartışıldığı bugünlerde 1. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda tüm ligler ile ilgili düşünceler paylaşılırken, 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kocaelispor’un şampiyon ilan edilebileceği mesajı verildi.
Kocaelispor Kulübü’nün yaptığı açıklamayla da birlikte Kocaelispor’un şampiyon ilan edilmesinin an meselesi olduğu anlaşılırken, sokağa çıkma yasağında evlerinde olan Kocaelispor taraftarları sosyal medya üzerinden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Kocaelispor’un her zaman yanında olan ve her maçında tribünde yerini alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şampiyonluk heyecanına ortak olarak sokağa çıkma yasağında İzmit’in birçok noktasına asılan bayraklarla Kocaelispor’a 2. Ligde başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Emet ilçe pazarının kurulmayacağı açıklandı

Emet ilçe pazarının kurulmayacağı açıklandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:47
Öğle
13:02
İkindi
16:54
Akşam
20:07
Yatsı
21:41

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Beylik Eczanesi
Gebze
Anıl Eczanesi
Izmit
Paşa Eczanesi
Izmit
İlim Eczanesi
Izmit
Pelin Eczanesi
Golcuk
Derman Eczanesi
Darica
Çağın Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Korona virüsle mücadele eden ekiplere teşekkürlerini sosyal medyadan ilettiler

Korona virüsle mücadele eden ekiplere teşekkürlerini sosyal medyadan ilettiler

Çocuk Üniversitesi’nde yeni dönem online kayıtlar başladı

Çocuk Üniversitesi’nde yeni dönem online kayıtlar başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.