YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Hürriyet koronavirüs çalışmalarını sahadan yönetiyor

Başkan Hürriyet koronavirüs çalışmalarını sahadan yönetiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.03.2020 14:33 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekiplerin korona virüse karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını sahaya inerek yönetiyor.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların korona virüsten korunması amacıyla, Belediyenin tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekiplerin korona virüse karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını sahaya inerek yönetiyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların korona virüsten korunması amacıyla, Belediyenin tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hürriyet, korona virüse karşı hayata geçirilen uygulamaları ve çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor. Bu kapsamda sağlıkçıları unutmayan Başkan Hürriyet, yoğun çalışma koşullarında görevlerini yerine getiren sağlık personellerine bağışıklığı güçlendirici gıda ürünleri dağıttı. Sağlık personeline verdiği bu destekte İzmit’te yer alan hastaneleri tek tek dolaşan Başkan Hürriyet, zor şartlarda görevini yerine getiren personele moral verdi.
Koronavirüsle mücadelede bütün çalışmaları yakından takip eden Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi bünyesinde Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nde kurulan ve sağlık kuruluşlarına dağıtılmak üzere anti bakteriyel maske üretilecek olan İzmit Belediyesi Dikimevi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hürriyet, ilk etapta sağlık kuruluşlarına teslim edilmek üzere üretilecek 8 bin adet anti bakteriyel maske yapımında çalışan emekçi personelin çalışmalarını inceleyerek, kolaylıklar diledi.
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in koronavirüs hastalığı stresine karşı uygulamaya koyduğu “Psiko-Sosyal Destek Hattı” Psikolog Seyhan Türkmen Yalım ve koordinesinde hayata geçirildi. Psiko-Sosyal Destek Hattı’nda, Yalım’la birlikte, Uzman Psikolog Betül Arıkan nöbetleşe olarak hizmet verecek.
Öte yandan, korona virüsün patolojik etkisinin yanında, moral ve motivasyona olan olumsuz etkilerinin göz önünde bulundurularak İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Psiko-Sosyal Destek Hattı” çalışmaya başladı. Psikolog Seyhan Türkmen Yalım koordinesinde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadroyla vatandaşa korona virüs stresiyle baş etme yöntemleri anlatılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Can Eczanesi
Golcuk
Duru Eczanesi
Darica
Melis Eczanesi
Gebze
Sevil Eczanesi
Izmit
Yıldız Eczanesi
Karamursel
Özman Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara toplu taşıma uyarısı

Kocaeli'de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara toplu taşıma uyarısı

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.