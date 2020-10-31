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Başkan Hürriyet, kurtarma ve destek ekipleriyle İzmir’e gidiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.10.2020 16:25 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, destek ve arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda yardım malzemesiyle beraber İzmir’deki deprem bölgesine doğru yola çıktı.İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde ki depremin ardından İzmit Belediye Başkanı Av.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, destek ve arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda yardım malzemesiyle beraber İzmir’deki deprem bölgesine doğru yola çıktı.
İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde ki depremin ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmir’e destek için harekete geçti. Başkan Hürriyet “Destek için hazırız” açıklamasının ardından, İzmit Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekipleri ile beraber ivedilikle deprem bölgesi olan İzmir’e doğru yola çıktı. 10 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin yanı sıra İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve depremzedelere psiko-sosyal destek amacıyla sosyal hizmet uzmanları da bölgeye gönderildi.
Bölgeye giden ekiple birlikte temel ihtiyaç malzemeleri olan çok sayıda battaniye, ısıtıcı, maske, kolonya ile dezenfektan da gönderildi. Ayrıca deprem bölgesine varılmasının ardından, ihtiyaç bilgisine göre ekstradan destek malzemesi gönderilmesi planlanıyor. Başkan Hürriyet’in talimatıyla İzmir’e yola çıkan ekip tecrübeli isimlerden oluşuyor. Ocak ayında Elazığ’da gerçekleşen depremde de hızlıca bölgeye ulaşan ekipler depremzedelerin yanında olarak büyük destek sağlamıştı. Bölgeye gönderilen ekibin ayrıca çadır kurma konusunda deneyimi de bulunuyor.
Deprem bölgesine yaptıkları yardım hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet, “Deprem gerçeğini, yaşattığı acıyı ve gözyaşını çok iyi biliyoruz. Depremi en iyi bilen kent olarak durumun hassasiyetinin farkındayız. Biz de İzmit Belediyesi olarak İzmir halkının yanında olmak, bir nebze olsun dertlerine derman olabilmek için deneyimli ekiplerimizle beraber yola çıktık. Tüm Kocaeli’nin duaları ve kalpleri İzmirli vatandaşlarımızla olacak” açıklamasında bulundu.

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