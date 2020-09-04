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Başkan Hürriyet soruyor, İzmitliler kente dokunuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.09.2020 18:13 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Rauf Orbay Caddesi sakinleri ve esnafıyla bir araya gelerek Yeniden Düzenleme Projesi üzerine fikir alışverişinde bulundu.Kentte gerçekleştireceği projeleri halka soran ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Caddesi sakinleri ve esnafıyla bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Rauf Orbay Caddesi sakinleri ve esnafıyla bir araya gelerek Yeniden Düzenleme Projesi üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Kentte gerçekleştireceği projeleri halka soran ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Caddesi sakinleri ve esnafıyla bir araya geldi. Programda Rauf Orbay Caddesi Yeni Düzenleme Projesi sunumu gerçekleştirildi. Caddenin yenilenmesi üzerine esnafın ve bölge sakinlerinin fikrini alan Başkan Hürriyet, küçük dokunuşlarla sokağın ambiyansının tamamen değişeceğini belirtti.
Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz burada küçük, samimi ve romantik dokunuşlarla bambaşka bir ambiyans oluşturmak istiyoruz. Bu bölge, Ege ve Akdeniz’in küçük şirin kasabalarında olduğu gibi bir cazibe merkezi olsun. Hedefimiz hem esnaf hem de vatandaşın rahatlıkla ve güvenle dolaşabileceği ve vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak. Biz yaptığımız ve yapacağımız her projede vatandaşımızın fikrini alıyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Sizin önerileriniz bizim için çok kıymetli. Hep birlikte bu bölgeyi çok daha canlı, konforlu ve görsel açıdan da daha güzel hale getireceğiz” dedi.

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