Başkan Hürriyet’ten acılı babaya destek

Başkan Hürriyet, Kandıra’da girdiği denizde hayatını kaybeden polis memuru Muhammet Şahin Gülmez’in babasının isteği üzerine, 3 yaşındaki torunu için evin önünde güvenli park alanı oluşturdu.

Karadenizliler Mahallesi Tahran Caddesi adresinde ikamet eden Yaşar Gülmez, 6 Temmuz’da serinlemek için denize girip boğularak hayatını kaybeden oğlundan geriye kalan 3 yaşındaki torununun, evinin önünde güvenli bir şekilde oyun oynayabilmesi için Başkan Hürriyet’ten park talebinde bulundu. Acılı babanın talebini geri çevirmeyen Başkan Hürriyet talimatları doğrultusunda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaşar Gülmez’in evinin önüne 26 metre uzunluğunda beton duvar inşa ederek, babasını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun rahatça oyun oynayabileceği güvenli bir park alanı oluşturdu.

Oğlunu kaybeden baba Yaşar Gülmez, “Polis memur oğlum, 6 Temmuz’da Kandıra’da girdiği denizde hayatını kaybetti. Bize geride bıraktığı 3 yaşındaki torunumun, evimizin önündeki yüksek kısımdan yola düşmeden oynayabilmesi için Fatma Başkanımdan beton duvar yapılmasıyla ilgili talepte bulundum. Başkanımız sağ olsun ikinci bir acıyı yaşamamamız için talebimi geri çevirmeyerek bize yardımcı oldu ve evimizin önünde güvenli bir alan oluşturdu. Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

