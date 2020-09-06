YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Hürriyet’ten, Almanya’ya Kocaelispor hediyesi

Başkan Hürriyet’ten, Almanya’ya Kocaelispor hediyesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.09.2020 13:12 | Son Güncelleme

Kocaelispor tarihinde iz bırakan isimleri unutmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 90’lı yıllarda Kocaelispor kadrosunun değişmez ismi olan Erhan Albayrak’a, Kocaelispor şampiyonluk seti gönderdi.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor tarihinin unutulmayan isimlerine şampiyonluğa özel olarak hazırlanan Kocaelispor setini göndermeye devam ediyor.

Başkan Hürriyet’ten, Almanya’ya Kocaelispor hediyesi

Kocaelispor tarihinde iz bırakan isimleri unutmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 90’lı yıllarda Kocaelispor kadrosunun değişmez ismi olan Erhan Albayrak’a, Kocaelispor şampiyonluk seti gönderdi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor tarihinin unutulmayan isimlerine şampiyonluğa özel olarak hazırlanan Kocaelispor setini göndermeye devam ediyor. Yeşil-Siyah sevgisini her fırsatta dile getiren Başkan Hürriyet, Kocaelispor formasıyla 1997 yılında Türkiye Kupası sevinci yaşayan orta saha oyuncusu Erhan Albayrak’a maske, anahtarlık, atkı, şapka ve tişörtten oluşan Kocaelispor şampiyonluk setini gönderdi.
Almanya’da son olarak Hamburg SV U17 takımında antrenör olarak görev yapan ve yeni sezon öncesi İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Erhan Albayrak, Fatma Kaplan Hürriyet tarafından hatırlandığı için çok mutlu oldu. Başkan Hürriyet’in, kendisini hatırlayarak gönderdiği hediyelerin kalbindeki Kocaelispor aşkını daha da perçinlediğini belirten Albayrak, tüm Kocaeli’ye ve Yeşil-Siyah renklere gönül verenlere selam gönderdi.

Başkan Hürriyet’ten, Almanya’ya Kocaelispor hediyesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor
Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:25
Öğle
13:04
İkindi
16:40
Akşam
19:32
Yatsı
20:55

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Deva Eczanesi
Izmit
Anıl Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Barış Eczanesi
Gebze
Yaren Eczanesi
Korfez
Uslu Eczanesi
Darica
Güngör Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Altın Portakal’da tarihi buluşma
Altın Portakal’da tarihi buluşma
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.