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Başkan Hürriyet’ten Azerbaycan’a destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.10.2020 09:39 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ermenistan’ın sivil halkı hedef alarak kardeş ülke Azerbaycan’a yaptığı saldırı sonrası Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar’ı ziyaret etti.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kardeş ülke Azerbaycan’a yapılan hain saldırı sonrası destek olmak amacıyla Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar’ı ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ermenistan’ın sivil halkı hedef alarak kardeş ülke Azerbaycan’a yaptığı saldırı sonrası Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar’ı ziyaret etti.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kardeş ülke Azerbaycan’a yapılan hain saldırı sonrası destek olmak amacıyla Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar’ı ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e ziyareti sırasında Başkanvekili Hakan Tanta, Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve Muhtarlar Masası Koordinatörü eşlik etti. Ziyarette konuşan Başkan Hürriyet, “Azerbaycan’ın kendi halkını ve toprak bütünlüğü korumak için sürdürdüğü mücadelesinin destekçisiyiz. Sizin kederiniz bizim kederimiz. Biz bu süreçte İzmit Belediyesi olarak Azerbaycan’daki kardeşlerimize her anlamda destek vermeye hazırız. Verdikleri mücadele uğrunda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’a başsağlığı diliyorum” dedi.

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