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  4. Başkan Hürriyet’ten çocuklara sömestr hediyesi

Başkan Hürriyet’ten çocuklara sömestr hediyesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek çocuklara ücretsiz yüzme kursu düzenliyor.Projelerini ve çalışmalarında kadınlar ve çocuklara yönelik projelere ağırlık veren İzmit Belediyesi, karne alarak yarıyıl tatiline girecek çocukların daha verimli ve sağlıklı geçirebilmesi adına ücretsiz yüzme kursu düzenleyecek.

Başkan Hürriyet’ten çocuklara sömestr hediyesi

İzmit Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek çocuklara ücretsiz yüzme kursu düzenliyor.
Projelerini ve çalışmalarında kadınlar ve çocuklara yönelik projelere ağırlık veren İzmit Belediyesi, karne alarak yarıyıl tatiline girecek çocukların daha verimli ve sağlıklı geçirebilmesi adına ücretsiz yüzme kursu düzenleyecek. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in karne hediyesi olarak düzenlenecek kursta 8-14 yaş arasındaki çocuklar yüzme öğrenecek. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen yüzme eğitimi, Tepeköy Mahallesi bulunan yarı olimpik havuzda gerçekleştirecek.
İzmit Belediyesinin düzenlediği ücretsiz yüzme kursu kapsamında 1 koordinatör ve 6 eğitmen eşliğinde çocuklar yüzme öğrenebilecek. Günde 3 seans üzerinden yapılacak eğitimler sonucunda sömestr tatili boyunca toplamda bin 800 çocuğa eğitim verilmesi planlanıyor. 8-14 yaş arasındaki çocukların yararlanabileceği ücretsiz yüzme kursu için Tepeköy Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları 17 Ağustos Bulvarı No 69’ta bulunan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark tesislerine başvurulması gerekiyor. Kurs için istenilen malzemeler ise kayıt formu, bone, terlik, havlu, mayo ve şort olarak ifade edilirken detaylı bilgi ve kayıt için 0536 913 10 41 numaralı telefondan irtibata geçilebileceği belirtildi.
Günde 3 seans üzerinden yapılacak eğitimler kapsamında ders günleri Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe olacak şekilde ayarlanırken Haftada 3 gün gerçekleşecek eğitimlerin saatleri ise 09.00-10.00, 10.00-11.00 ve 11.00-12.00 saatleri olarak belirlendi.

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