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Başkan Hürriyet’ten Didim’e Kocaelispor hediyesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kocaelispor’un şampiyonluk sevinciyle birlikte Kocaelispor hediyelerini birçok Körfez sevdalısına ulaştıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, efsane amigolardan ‘Amigo Barbo’ lakaplı Barbaros Demiröven’i de unutmadı.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1970’li yılların sonlarında Kocaelispor amigoluğu yaparak ilk şampiyonluk sevincine ortak olan ve şuanda Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Amigo Barbo lakaplı Barbaros Demirdöven’e, Kocaelispor hediyelerini yolladı.

Kocaelispor’un şampiyonluk sevinciyle birlikte Kocaelispor hediyelerini birçok Körfez sevdalısına ulaştıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, efsane amigolardan ‘Amigo Barbo’ lakaplı Barbaros Demiröven’i de unutmadı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1970’li yılların sonlarında Kocaelispor amigoluğu yaparak ilk şampiyonluk sevincine ortak olan ve şuanda Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Amigo Barbo lakaplı Barbaros Demirdöven’e, Kocaelispor hediyelerini yolladı. İzmit Belediyesi eski Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Melih Ademoğlu’nun Didim’e gideceğini öğrenen Başkan Hürriyet, “Didim’de Kocaelispor’un efsane amigolarından Barbaros Demirdöven yaşıyormuş. Kendisine Kocaelispor ile ilgili hediyelerimizi ulaştırırsanız ve selamlarımızı iletirseniz mutlu oluruz” diyerek ricada bulundu. Hürriyet’in bu ricasını kırmayan Ademoğlu ise, Didim’de Amigo Barbo’yu buldu ve hediyeleri ulaştırdı.
Yıllar sonra Kocaelispor ile ilgili böylesi bir sürprizle karşılaşan Amigo Barbo, kendisine anlamlı bir jest yapan Başkanı Hürriyet’e teşekkür etti. Amigo Barbo, “Benim gibi eski bir amigoyu hatırladığı için Allah ondan razı olsun. Sırtı yere gelmesin. Halkın içinden biri olduğu sürece nice başarılara imza atacağına inanıyorum. Bu vesile ile Kocaelisporumuzun şampiyonluğunu kutluyor, o efsane yıllara geri dönmesini temenni ediyorum” dedi.

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