YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Hüseyin Doğan: Yunan vekile Emet Cevizdere’yi hatırlatırım"

Başkan Hüseyin Doğan: Yunan vekile Emet Cevizdere’yi hatırlatırım"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.02.2020 08:53 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyı kınadı.Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Avrupa Parlamentosu’nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos’un Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağımıza yaptığı saygısızlığa büyük tepki gösterdi.

Başkan Hüseyin Doğan: Yunan vekile Emet Cevizdere’yi hatırlatırım"

Kütahya’nın Emet İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyı kınadı.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Avrupa Parlamentosu’nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos’un Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağımıza yaptığı saygısızlığa büyük tepki gösterdi. Doğan’ın talimatı ile Emet belediye binasına Türk bayrağı asıldı.
Yunanistan’ın küstah vekiline ülkenin dört bir yanından tepkiler yağarken, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’da belediye binasına Türk bayrağını astırarak tepkisini dile getirdi. Başkan Doğan belediye sosyal medya hesabında daha önce Mehmet Akif Ersoy anma haftasında, diğer ilçe idarecileri ile birlikte okuduğu İstiklal Marşının kıtası video paylaşımı ile birlikte yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Avrupa Parlamentosu genel kurul toplantısında şanlı bayrağımıza karşı saygısızlık yapan kendini bilmez, hadsiz, ırkçı Yunan milletvekilinin bu hareketini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Haddini bilmez Yunan vekile, şanlı bayrağımız ve vatanımız için Emet’in efelerinin Cevizdereyi atalarına mezar ettiğini, ecdadımızın atalarını İzmir’den Ege’nin serin sularına döktüğümüzü hatırlatmak isterim. Şehitlerimizin kanından rengini almış bayrağımız kutsaldır. Ecdadımızın bizlere en büyük emanetidir. Aziz Türk milleti ve şanlı ordumuz devletine, bayrağına ve kutsal emanetlere hassastır. Kimse bu aziz milletin sabrını denemeye kalkmasın."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

İzmir’de yıldızlar geçidi

İzmir’de yıldızlar geçidi

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:19
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

İlginizi Çekebilir

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.