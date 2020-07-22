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  4. Başkan Hüseyin Keskin kurban esnafına bereket diledi

Başkan Hüseyin Keskin kurban esnafına bereket diledi

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.07.2020 16:32 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Belediyesi Anadolu’nun farklı yerlerinden gelen kurban satıcılarına her yıl olduğu gibi bu sene de malzeme desteği verdi.

Sultanbeyli Belediyesi Anadolu’nun farklı yerlerinden gelen kurban satıcılarına her yıl olduğu gibi bu sene de malzeme desteği verdi. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin alanı gezerek esnafa hayırlı işler diledi ve malzeme çantası hediye etti.

Sultanbeyli Kurban Satış ve Kesim Merkezi tamamlandı ve geçtiğimiz hafta kurbanlıklar ilçeye giriş yaptı. Korona virüs tedbirlerinin de sıkı şekilde uygulandığı satış merkezine giren araçların tamamı dezenfekte işleminden geçiriliyor. Diğer taraftan belirli noktalardan maskeli olarak yaya geçişlerine izin verilen alan, her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca içeri giren vatandaşların ateşleri ölçülüyor ve herhangi bir belirti gösteren kişi sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

“Kurallara uymalıyız”
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin kurban alanını ziyaret etti. Alanda bulunan kurban satıcılarına içinde hijyen ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çanta hediye eden Başkan Keskin, “Kurban Satış ve Kesim Merkezi’miz hizmete başladı. Alanımızda 300 çadırımız bulunuyor. Korona virüs’e karşı tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızdan da kurallara riayet etmelerini rica ediyoruz. Özellikle mesafe, maske ve temizlik kuralları çok önemli. Alana gelen herkesin sosyal mesafeye uymasını ve maske takmasını önemle rica ediyorum. Bugün alanda bulunan esnafımıza içinde birtakım hijyen malzemelerinin bulunduğu çantamızı hediye ettik ve esnafımıza bereket diledik. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Ben şimdiden tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

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