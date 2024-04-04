Başkan İbrahim Sandıkçı mazbatasını aldı

31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde, Canik halkının teveccühüyle yeniden Canik Belediye Başkanı Seçilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan mazbatasını teslim aldı. 2024-2029 döneminde de ilçeye değer katacak projeleri ve yatırımları kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde Canikimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“CANİK İÇİN DURMAK, YORULMAK YOK”

Samsun Adalet Komisyonu Başkanı ve Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nahit Köseoğlu tarafından mazbatası teslim edilen Başkan İbrahim Sandıkçı, azimle, gayretle ve ilk günkü heyecanla ilçede çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Sandıkçı, “Canikimizde eser ve hizmetlerle dolu 5 yılı geride bıraktık. İlçemizin değişimine ve gelişimine hep birlikte şahitlik ettik. 2019-2024 döneminde olduğu gibi, 2024-2029 döneminde de ilçemizin değerine değer katan, hemşehrilerimizin yaşamını daha da güzelleştiren projelere ve çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz. Canik için gerçek belediyecilik devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilçemize ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizlere teveccüh gösteren tüm hemşehrilerime bir kez daha canıgönülden teşekkür ediyorum. Canikimizde eser ve hizmet belediyeciliğini sürdüreceğiz. Canik için durmak, yorulmak yok” dedi.





