Başkan İbrahim Sandıkçı’dan ’kardeşlik’ seferberliği

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 1 aylık maaşını korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlara bağışlarken, ’Kardeşlik Seferberliği’ başlatma çağrısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile dört koldan mücadele verilen Samsun’un Canik İlçesi’nde Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, herkese örnek olacak bir uygulamaya imza attı. 1 aylık maaşını salgından olumsuz etkilenen ve zor günler geçiren vatandaşlar için bağışladığını açıklayan Sandıkçı, belediye meclis üyelerine, parti teşkilatına ve iş dünyasının temsilcilerine ise, "Gelin hep birlikte bir ’Kardeşlik Seferberliği’ başlatalım ve bu zor günleri milletçe kenetlenerek atlatalım" çağrısında bulundu.

Canik’te 4 koldan etkin mücadele

Canik Belediye Başkanı Başkan İbrahim Sandıkçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, korona virüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösterdiğini hatırlatarak, "Korona virüs salgınıyla ilgili Canik Belediyesi olarak 4 bir koldan mücadele veriyoruz. Bir yandan tedbirlerin uygulanması, diğer yandan hijyen denetimleri, ayrıca dezenfeksiyon ve anti-bakteriyel sabunlu suyla yıkama işlemleri ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sosyal yardım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.