YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan, iki mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi

Başkan, iki mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından Gaybiefendi Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Gaybiefendi Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesinin bulunduğu alanda yer alan Kapan Çayında devam ettiği dere ıslah çalışmalarını inceleyen Başkan Prof.

Başkan, iki mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından Gaybiefendi Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Gaybiefendi Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesinin bulunduğu alanda yer alan Kapan Çayında devam ettiği dere ıslah çalışmalarını inceleyen Başkan Prof. Dr. Alim Işık, burada saha ekibi ile sohbet edip, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.
125 metre uzunluğundaki betonarme u kesit yapının üstü ve sokak geçişlerinin kapatılmasını kapsayan çalışmalar hızla devam ediyor.
Başkan Işık, daha sonra Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin İl Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı alanda gerçekleştirdiği ve büyük bir kısmı biten asfalt serim çalışmalarını inceledi. Söz konusu bölgede ilk etapta 350 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde binder imalatı ve 850 ton asfalt serimi gerçekleşti.
Bahçelievler Mahallesi Gelibolu Sokak, Seymen Sokak ve Bilgin Sokakta devam eden asfalt serim çalışmalarını da inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaları yürüten saha ekibine işlerinde kolaylıklar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Kütahya Namaz Vakitleri 12 Mayıs Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:42
Öğle
13:01
İkindi
16:54
Akşam
20:11
Yatsı
21:44

Kütahya Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Salı

Çilek Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Alkan Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.