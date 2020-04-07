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Başkan İlhan’dan Berat Kandili mesajı

VAN HABERLERİ  | 07.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.Bu gecenin İslam’ı tam manasıyla anlamak ve şuurlanmak için bir fırsat olduğunu belirten İlhan, “Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandili’nde Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) örnek hayatını ve mücadelesini kendimize rehber edinelim.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Bu gecenin İslam’ı tam manasıyla anlamak ve şuurlanmak için bir fırsat olduğunu belirten İlhan, “Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandili’nde Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) örnek hayatını ve mücadelesini kendimize rehber edinelim. Bu müstesna geceler hepimiz için birer fırsattır. Peygamber Efendimizin güzel ahlakını, örnek hayatını ve eşsiz mücadelesini örnek almalı, insanlığın kurtuluş reçetesi olan ilahi prensiplerini hayatımıza hakim kılmak için çalışmalıyız. Bugün insanlığın virüs salgınıyla uğraştığı bir dönemde de insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılı günlerden kurtuluşu ancak O’nun rehberliği ile mümkün olacaktır’’ dedi.
Müslüman olma şerefinin aynı oranda vebal ve sorumluluk gerektirdiğine işaret eden İlhan, ’’Böyle bir peygamberin ümmeti olmak bir insanın sahip olabileceği en büyük şereftir. Kendimizi kurtarmak yetmez, bir Müslüman olarak bütün insanlığı kurtarmak için çalışmalıyız. İçinde bulunduğumuz salgın günlerinde hem kendi sağlığımız için hem de çevremizdeki insanların sağlığı için gerekli olan her türlü tedbiri almalı ve bu musibetten kurtulmak için Allah’a dua etmeliyiz. Bu gece günahlarımızın affı için ve içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmak için dua edelim. Cenab-ı Hakk’ın bizlere, İslam aleminin birlik ve beraberliğini sağlayacak şuur ve gücü vermesi için dua edelim. Bu temenni ile milletimizin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandili’ni kutluyor, bu müstesna gecenin İslam birliğinin kuruluşuna, insanlığı tehdit eden korana virüs salgınından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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