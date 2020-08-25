Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, katıldığı AK Parti Karacasu İlçe Kongresi’nde iddialı konuştu. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları özet olarak nitelendiren Başkan İnal, "Daha yeni başlıyoruz" dedi.

AK Parti Karacasu İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşma ile dikkat çekti. Konuşmasında AK Parti Aydın Milletvekilleri ve İlçe Başkanı Fuat Meriç’e teşekkür eden Başkan İnal, seçimlerde Cumhur ittifakının önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. AK Parti’nin ’gönül belediyeciliği’ sloganı ile çıktıkları seçim çalışmalarında ipi göğüsleyen taraf olduklarından dolayı duyduğu mutluluğu belirten İnal, "Devletin güçlü elini ilçemizde hissettirmeye başladık. Seçimi kazanmamızın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen projelerimizi tek tek hayata geçirmeye başladık. Bizim ufkumuz geniş. Çeşitli mahallelerimizde halkımızın tarlalarına rahatça ulaşması için dere üzerine köprüler, cemiyetlerini rahatça gerçekleştirmeleri için cemiyet yerleri yaptık. Bir güneş enerjisi projemiz var. 310 MGW’lık güneş enerjisi projesini de 3 ay içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu proje belediyemize önemli bir gelir sağlayacak. Kültür Bakanlığı ile bir konuda da ilk adımı attık. Projemiz tüm hızıyla ilerlemeye devam ediyor. 5 evimizi kamulaştırdık, bir tanesinin de projesi ihaleye çıktı. Bundan sonraki aşama yapım aşaması olacak. Karacasu’yu Ege’nin Safranbolu’su yapacağız" dedi.

Belediye Başkanı İnal, Yaykın Mahallesi’nde uzun süredir çözülemeyen imar sorununu çözeceklerini ifade ederek, "Uzun yıllardır Yaykın Mahallemizde çözülemeyen bir imar sorunu var. Bunu çözüyoruz. Ayrıca konut sorunumuzu da TOKİ ile çözeceğiz. En yakın zamanda TOKİ inşaatına başlayacağımızın müjdesini buradan verebilirim. Parke taşı döşeme gibi basit ve asli görevlerimizi saymıyorum bile. Devletimizin güçlü elleri ile ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Sanayi, kentsel dönüşüm ve hastane projelerimiz var. Yani daha asıl projelerimiz yeni başlıyor. Bunların yanında Aydın Valiliğimiz, AK Parti Aydın Milletvekillerimiz ve il ve ilçe başkanlarımızın desteklerini de hiç bir zaman unutamayız. Her zaman yanımızda olduklarını gösterdiler. Bu projelerimiz de inşallah bizim dönemimizde kısa süre içerisinde başlayacak" ifadelerini kullanarak önceki dönemde ilk adımları atılan güneş enerjisi ve Yaykın Mahallesi’ndeki imar planı projesi için önceki dönemde emeği geçenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

