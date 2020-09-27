Başkan İnal, hayalindeki proje tanıttı

Göreve geldiği günden bu yana geçen 1,5 yılını değerlendirerek, projelerini anlatan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, hayalindeki projeyi ilk kez gazeteciler ile paylaşarak “Ege’nin turizm başkenti olacağız. 15 yıl sonra Karacasu’yu kimse tanıyamayacak” dedi. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, düzenlediği basın toplantısı ile 1,5 yıllık görev süresini değerlendirerek, yapacakları projeler hakkında bilgi verdi. Karacasu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda gazeteciler ile bir araya gelen Başkan İnal, yapımı devam eden ve yapılacak olan projeleri anlattı. Karacasu’nun tarihi ve doğası ile turizm merkezi olmasının geç kalınmış olduğuna dikkat çeken Başkan İnal, Afrodisiası, Karacasu’ya taşıyacaklarını belirtti. Afrodisias’a gelen turistleri ilçe merkezine çekmek ve ilçe ekonomisini kalkındırmak adına projeler ürettiklerini ifade eden Başkan İnal, tarihi evlerin restorasyonlarına da başladıklarını belirterek “İlçemizde alternatif turzimin yaygınlaştırılmasının önünü açacak ‘Ekoturizmle yeni bir destinasyon Karacasu’ projesinin sözleşmesini GEKA ile imzaladık. Küçükarık Sokak içerisinde bulunan 14 Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan tarihi evlerimizin restorasyon çalışmaları için kamulaştırma çalışmalarına başladık. Karacasu’da modern mimari ile Osmanlı mimarisini birleştiriyoruz ve inanıyorum ki Karacasu çok farklı bir ilçe olacak. Projemizin bu yıl sonuna kadar bitmesini bekliyoruz. Karacasu, herkesin görmesi gereken bir ilçe olacak” dedi.

“İkinci TOKİ müjdesi”

Karacasu Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açılan Şefkat Market ile ilgili bilgi veren Başkan İnal; “Heba etme, hibe et sloganı ile belediyemiz bünyesinde hizmete açtığımız Şefkat Market ile birlikte kullanılmayan ihtiyaç fazlası eşyaları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” dedi.

Karacasu’ya ikinci TOKİ için görüşmelerin yapıldığını ve anlaşmanın sağlandığının da müjdesini veren Başkan İnal; “Konut sorunumuzu TOKİ ile birlikte çözdük. TOKİ’ye 40 dekarlık bir alan tahsis ettik. Bütün anlaşmalar sağlandı. 2 etap şeklinde yapılacak. 2021 yılında ilk etabı bitirip, 2022 yılı sonunda da ikinci etaba başlanacak” dedi.

“Karacasu’yu uçuracağız”

Karacasu’nun tarihine yakışır bir şekilde proje hazırladıklarını ifade eden Başkan İnal, hayalindeki AGORA projesini gazeteciler ile paylaşarak “Hayalimdeki bir proje. Bunu Karacasulu hemşerilerim daha görmedi. Geçtiğimiz Perşembe günü proje çizimleri tamamlandı, ilk kez sizinle paylaşıyorum. Afrodisias’daki amfi tiyatroyu, meydana taşıyacağız. Afrodisias’daki Agora şehir merkezinde olacak. Karacasu’nun çehresini tam anlamıyla değiştirecek ve tarihine yakışacak büyük bir proje olacak. Karacasu’nun simgesi olan dericiler, çömlekçilerin bulunduğu bir çarşı yapacağız. Bu projemizi, Aydın’a geldiği zaman Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a bahsettik. Projemize olumlu bir yanıt veren Bakanımız, kentsel dönüşüm adı altında çalışmalarımızı yapmamızı istedi. Karacasu merkezine yakışır bir meydan yapacağız. Büyük bir proje olduğunu biliyoruz fakat bu proje tamamlandığında kimse Karacasu’yu tanıyamayacak. Projemiz 4 etaptan oluşuyor, ilk etapta Agora-1 dediğimiz alanı yapacağız. Bu projeyi bitirdiğimizde 10-15 yıl sonra kimse Karacasu’yu tanıyamayacak. Bu projelerimiz ile Karacasu uçacak” dedi.

