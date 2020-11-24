Başkan İnal, Karacasu’daki öğretmenlerin günlerini kutladı

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayıyla eğitim kurumlarını ziyaret ederek, öğretmenlerin günlerini kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Korona virüs salgını dolayısıyla öğrencilerinden uzak bir gün kutlayan öğretmenleri Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal unutmadı. Başkan İnal, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçedeki eğitim kurumlarını tek tek ziyaret ederek eğitimcilerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlerle sohbet eden İnal, öğretmenlere hediyelerini takdim etti. Başkan İnal, "Pandemi dolayısı ile büyük fedakarlıklar sergileyerek görevini hiç bir zaman aksatmadan çalışan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, Öğretmenler Günlerini tebrik ediyorum" dedi.

