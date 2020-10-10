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Başkan İnal net konuştu; “Karacasu için iyi olacak her şeyin yanındayız”

AYDIN HABERLERİ  | 10.10.2020 16:07 | Son Güncelleme

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçede bir kuyunun jeotermal arama amacıyla açıldığı iddiaları üzerine konuştu.

Başkan İnal net konuştu; “Karacasu için iyi olacak her şeyin yanındayız”

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçede bir kuyunun jeotermal arama amacıyla açıldığı iddiaları üzerine konuştu. İnsana ve doğaya zarar veren her şeyin karşısında olduklarını vurgulayan İnal, “Biz Karacasu için iyi olacak, Karacasu için yapılacak güzel işlerin en önünde gidenleriyiz” dedi.

Karacasu’da bir kuyunun jeotermal arama amacıyla açılıp sonra geri kapatılmasına ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. Ataeymir Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, konuyla ilgili çok net ifadeler kullandı. Doğaya zarar veren, insan sağlığını tehdit eden her şeye karşı olduklarını vurgulayan İnal, “Jeotermalin eğer ülke ekonomisine katkısı olacaksa yanında dururuz” dedi. Jeotermale ruhsat verilme yetkisinin kendilerinde olmadığını dile getiren İnal, İYİ Parti ve CHP’li yöneticilere sert çıkıştı. Ülkenin menfaatlerinden yana olduklarını belirten İnal, “İYİ Parti Yönetimi, CHP Yönetimi, Aydın Çevre Platformu yönetim kurulu üyeleri madem böyle bir niyetiniz var, madem siyaset yapmıyorlar gelsinler bize de söylesinler” dedi.

"Karacasu’yu kalkındırmak için geldik"

Millet İttifakı’na üye isimlerin algı yaratarak Karacasu’ya kötülük yapma derdine düştüklerini kaydeden İnal, “Zeki Başkan Karacasu’ya bırakıp gitmek için gelmedi. Onlar Karacasu’dan kaçtılar. Şimdi Karacasu’ya dışarıdan kötülük yapıyorlar. Zeki İnal Akhisar’dan buraya Karacasu’yu kötülemek için değil, kalkındırmak için geldi. Karacasu’yu bir adım ileri biz nasıl taşırız, neler yapabiliriz diye uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.
Ülkenin çıkarları için çalıştıklarının altını çizen İnal, milli menfaatten yana her projenin yanında duracaklarını söyledi. “Jeotermalin eğer ülke ekonomisine katkısı olacaksa yanında dururuz” ifadelerini kullanan İnal, doğaya ve insan sağlığına zarar veren uygulamalara da karşı çıkacaklarını dile getirdi. İnal, “Jeotermal Karacasu için zararlıysa biz hep beraber bunun karşısındayız. Biz Karacasu için iyi olacak, Karacasu için yapılacak işlerin en önünde gidenleriyiz” diye konuştu.

"Biz iş yaparken konuşulanlar ortada"

İYİ Parti ve CHP’li yöneticilerin gündemi farklı yöne çekmeye çalıştıklarını vurgulayan İnal, "Devlet desteğiyle yapılan yatırımlarla Karacasu’da yaşanan değişimi gözler önüne serdi. TOKİ’nin 50 yataklı hastane inşaatına kısa sürede başlayacağını belirten İnal, “Karacasu’ya bunu da yaptırıyoruz. Hükümet desteği ile bunlar bizim çalışmalarımızla oldu. Biz bunları yaparken, sanayi, güneş enerjisi santrali yaparken konuşulanlar ortada” dedi.

Başkan İnal net konuştu; “Karacasu için iyi olacak her şeyin yanındayız”

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