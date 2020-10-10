Başkan İnal net konuştu; “Karacasu için iyi olacak her şeyin yanındayız”

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçede bir kuyunun jeotermal arama amacıyla açıldığı iddiaları üzerine konuştu. İnsana ve doğaya zarar veren her şeyin karşısında olduklarını vurgulayan İnal, “Biz Karacasu için iyi olacak, Karacasu için yapılacak güzel işlerin en önünde gidenleriyiz” dedi.

Karacasu’da bir kuyunun jeotermal arama amacıyla açılıp sonra geri kapatılmasına ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. Ataeymir Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, konuyla ilgili çok net ifadeler kullandı. Doğaya zarar veren, insan sağlığını tehdit eden her şeye karşı olduklarını vurgulayan İnal, “Jeotermalin eğer ülke ekonomisine katkısı olacaksa yanında dururuz” dedi. Jeotermale ruhsat verilme yetkisinin kendilerinde olmadığını dile getiren İnal, İYİ Parti ve CHP’li yöneticilere sert çıkıştı. Ülkenin menfaatlerinden yana olduklarını belirten İnal, “İYİ Parti Yönetimi, CHP Yönetimi, Aydın Çevre Platformu yönetim kurulu üyeleri madem böyle bir niyetiniz var, madem siyaset yapmıyorlar gelsinler bize de söylesinler” dedi.