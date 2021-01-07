Başkan Işık: "2021, normale döndüğümüz yıl olsun"

Belediye Meclis Toplantısı, Başkan Alim Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.Başkan Işık, 2021 yılının 2020 yılını aratmayacak, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını diledi. Başkan Işık, “Yüce Allah’ın içinde bulunduğumuz sıkıntılı sürecin bir an önce bitirip, normal hayata dönmeyi nasip etsin” dedi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısında, meclis üyelerine bilgilendirme yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Yaptığımız toplu iş sözleşmesinin taraflarca imzalanması sonucunda, belediyemizde çalışan Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel Şirketi bünyesindeki toplam bin 115 şirket işçimizle, 41 kadrolu işçimizi kapsayan sözleşmeleri imzaladık. En düşük 3 bin 200 TL, en yüksek yaklaşık 3 bin 600 TL net aylık olacak şekilde 2021 yılından itibaren arkadaşlarımızın iki yıl süre ile sözleşmeleri imzalandı” ifadelerini kullandı.

"ESNAFIMIZA DESTEK OLDUK"

Daha önce meclisin aldığı karar gereği, pandemi sürecinin etkisini azaltmak için, belediyenin kiracılarına 2021 yılında kira artışı yapmamayı kararlaştırdıklarını ifade eden Başkan Işık, “Pandemi sürecinde iş yerleri kapatılan veya bu durumdan olumsuz etkilenen belediyemizin kiracısı olan toplam 550 kiracımızın 312’sine üç süre ile yüzde 50 kira indirimi, 17 kiracımıza ise Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayacak şekilde yüzde yüz indirim, geriye kalan 221 kiracımıza da kiraları değişmeden ve kira artışı yapmadan kiracılık haklarını kullanmalarına karar verildi. Kütahya Belediyesi’nin esnaflarımıza bir katkısı oldu” diye konuştu.