YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Işık: "Lala Hüseyin Paşa’da yağmur suyu hattı problemi çözüldü"

Başkan Işık: "Lala Hüseyin Paşa’da yağmur suyu hattı problemi çözüldü"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.12.2020 13:05 | Son Güncelleme

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi’nin en büyük sorunu olan yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattının ayrılarak sorunun çözüldüğünü belirten Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahallede yapılan anket sonucunda memnuniyet oranının yüzde 77 olduğunu söyledi.Mahalle ziyaretleri kapsamında Lala Hüseyin Paşa Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Prof.

Başkan Işık: "Lala Hüseyin Paşa’da yağmur suyu hattı problemi çözüldü"

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi’nin en büyük sorunu olan yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattının ayrılarak sorunun çözüldüğünü belirten Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahallede yapılan anket sonucunda memnuniyet oranının yüzde 77 olduğunu söyledi.
Mahalle ziyaretleri kapsamında Lala Hüseyin Paşa Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Prof. Dr. Alim Işık, mahallenin taleplerini Muhtar Adnan Gülmen’den yazılı olarak aldı. Mahallenin en büyük sorunu olan yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hatlarının ayrıldığını belirten Başkan Işık “Göreve geldiğimizden bugüne mahallemizin en büyük sorunlarından birisi olan yağmur suyu ve kanalizasyon hattının ayrılması sorununu tamamen çözdük. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.
Yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Işık birçok sokak ve caddedeki asfaltlama, kilit taşı döşeme işlemleri, metruk evlerin yıkımı gibi önemli işleri de çözerek geride bıraktıklarını söyledi.
"Yatırımlar yeni yılda da devam edecek"
2021 yılı yatırım programında mahallede yapılması gereken hizmetlerle ilgili talepleri Mahalle Muhtarı Adnan Gülmen’den yazılı olarak alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık taleplerin değerlendirilerek 2021 yılı içinde yapılacağını belirtti. Başkan Işık “Sanayi Kavşağının eski hal yolu üzerindeki düzenlenmesi, vatandaşımıza ait Gevur Hamamının restorasyonu, otopark, benzin istasyonu önündeki otobüs durağının yeniden kurulması, Kıbrıs Caddesi aydınlatma ışıklarının devamı ve yeniden düzenlenmesi gibi taleplerini aldık” dedi.
“Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde, Kasım ayında yapılan yüz yüze anket çalışmasında Belediyenin hizmetlerini çok iyi, iyi, ve orta derecede bulanların oranı yüzde 77 olması, bizleri mutlu etti” diyen Belediye Başkanı Işık hizmetleri yetersiz bulanların oranın yüzde 12.30 olduğunu ayrıca fikir beyan etmeyen vatandaşların oranın ise yüzde 10.71 olduğunu söyledi.
Mahalle Muhtarı Adnan Gülmen ise talep ettikleri hizmetleri yazılı olarak Başkan Prof. Dr. Alim Işık’a ilettiklerini belirttiği konuşmasında, bugüne kadar yapılan hizmetler içinde ayrıca teşekkür etti.

Başkan Işık:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:36
Sabah
08:06
Öğle
13:00
İkindi
15:24
Akşam
17:44
Yatsı
19:09

Kütahya Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Fatoş Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.