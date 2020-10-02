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Başkan Işıksu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 02.10.2020 13:50 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Dar Sokak ve Katlı Pazar ziyaretinin ardından son olarak, Tarihi Uzunçarşı ve Yenicamii esnafını ziyaret etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Dar Sokak ve Katlı Pazar ziyaretinin ardından son olarak, Tarihi Uzunçarşı ve Yenicamii esnafını ziyaret etti. Adapazarı’nın gönlünde yer etmiş tüm değerlere sahip çıkmak için gece gündüz gayretli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Işıksu, ilçenin güzel gönüllü insanların merkezi olduğunun altını çizdi.
Zor günleri atlatmak konusunda şehrin önemli tecrübeye sahip olduğunu söyleyen Başkan Işıksu, “Adapazarımız’ın her noktasında gönlü çok güzel insanlarımız var. Esnafımızın yüreği çok geniş, hamdolsun. Uzunçarşı, Aynalıkavak, Yenicamii, Çark Caddesi, Dar Sokak, Katlı Pazar, Karaağaç Caddesi, Ankara Caddesi ve daha birçok cadde, sokak, pasajlar gibi tüm değerlere hep birlikte sahip çıkacağız. Daha moralli olacağız. Fiziki mesafeler olmak zorunda ancak gönüllerimiz sımsıkı sarılacak. Her sokağında dürüst ticaretin, bereketin, kardeşliğin ve dayanışmanın izleri olan, çok sevdiğimiz Adapazarı’mıza olan aidiyeti kıymetli esnafımızla, hemşehrilerimizle, hep birlikte daha da güçlendireceğiz. Adapazarı’mızı ve birbirimizi seversek, moralli olursak güzel günler çok daha yakın” dedi.

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