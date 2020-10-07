YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Başkan Işıksu, evi yanan aileleri ziyaret etti

Başkan Işıksu, evi yanan aileleri ziyaret etti

SAKARYA HABERLERİ  | 07.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, elektrik kontağından çıkan yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Muhammet Durmaz ile birlikte Çukurahmediye Mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangında evleri zarar gören Devrim ve Çelebigiller Ailelerini ziyaret etti.Mahalle Muhtarı Rıfat Priştine’nin de bulunduğu ziyarette, zarar gören evde incelemelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, aile geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil ihtiyaçların karşılanması talimatını verdi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, elektrik kontağından çıkan yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Muhammet Durmaz ile birlikte Çukurahmediye Mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangında evleri zarar gören Devrim ve Çelebigiller Ailelerini ziyaret etti.
Mahalle Muhtarı Rıfat Priştine’nin de bulunduğu ziyarette, zarar gören evde incelemelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, aile geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil ihtiyaçların karşılanması talimatını verdi. Olaydan duyulan üzüntüyü paylaşan Başkan Işıksu, “Üzüntüleri paylaştıkça, yardımlaştıkça azaltabiliriz. Adapazarı, dayanışma ve yardımlaşmanın şehridir. Olaydan duyduğumuz üzüntüyü bilmenizi isterim. Kaymakamlığımız, Belediyemiz; biz her zaman buradayız. Geçmiş olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Sakarya Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:51
İkindi
16:03
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Altuntaş Eczanesi
Adapazari
Ayşem Eczanesi
Adapazari
Emniyet Eczanesi
Adapazari
Erdem Eczanesi
Yenikent
Murat Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı
Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı
Sakarya’da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
Sakarya’da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
AK Partili kadınlardan 81 il, 922 ilçede Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
AK Partili kadınlardan 81 il, 922 ilçede Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.