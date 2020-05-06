YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Başkan Işıksu kan verdi bağış çağrısı yaptı

Başkan Işıksu kan verdi bağış çağrısı yaptı

SAKARYA HABERLERİ  | 06.05.2020 09:47 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu, Kızılay’a kan bağışlayarak vatandaşları kan bağışına çağırdı.Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde, Türk Kızılayındaki kan stoklarının azalmasıyla birlikte kan bağışı daha da önem kazandı.

Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu, Kızılay’a kan bağışlayarak vatandaşları kan bağışına çağırdı.
Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde, Türk Kızılayındaki kan stoklarının azalmasıyla birlikte kan bağışı daha da önem kazandı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, belediye meclis üyeleri ile Kızılay Sakarya Şubesi’nin Demokrasi Meydanı’nda bulunan kan bağışı noktasına ziyaret gerçekleştirdi. Şube Başkanı Zahit Tiryaki’nin de hazır bulunduğu ziyarette, çalışmaya ilgi gösteren vatandaşları tebrik eden Başkan Işıksu, kan bağışında bulundu ve şehir insanına çağrı yaptı.
Adapazarı yardımseverdir
Başkan Işıksu, yaptığı açıklamada, Adapazarı’nın dayanışma ve yardımlaşmanın merkezi olduğunu vurguladı. Her zor zamanda önemli birlikteliklerle örnek olduklarını aktaran Başkan Işıksu, Adapazarı’ndaki kan stoklarının da bu yardımlaşmanın bereketiyle daha iyi seviyelere geleceğine olan inancını kaydetti. Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanı olduğunu belirten Işıksu, “Biliyoruz ki Adapazarı’mız yardımseverdir. Özellikle bu süreçte çok daha hassasız ve kan vererek hayatların kurtulmasına vesile olmalıyız. Gökteki hilâli hep canlı tutmak, paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşamak, daha güzel günlere vesile olmak için Kızılay Sakarya hemşehrilerimizi bekliyor” ifadelerini kullandı.
Tiryaki’den Başkan Işıksu’ya teşekkür
Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki ise Başkan Işıksu’nun ilgisi ve desteklerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Mutlu Başkanımız her zaman desteklerini bize hissettiriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kan stoklarımızın çok daha iyi olması, vatandaşlarımızın sağlıkları açısından hayati önem taşıyor. Saat 21.00 - 01.00 arasında Sakarya Kızılay Kan Bağışı Merkezimizde, 21.30-00.30 saatleri arasında ise Demokrasi Meydanı’ndaki kan bağışı noktamızda hemşehrilerimizi bekliyoruz. Sokağa Çıkma Kısıtlaması haricinde, iftardan sonra her gece, ekiplerimizle birlikte görev başındayız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Sakarya Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:44
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:06
Yatsı
21:40

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Başak Eczanesi
Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Esra Eczanesi
Adapazari
Müge Eczanesi
Adapazari
Merve Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sakarya'da sağlık çalışanlarını darp ve yaralama iddiası

Sakarya'da sağlık çalışanlarını darp ve yaralama iddiası

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Sakarya’da 17 Engelli Genç Temsili Askerlik Yaptı

Sakarya’da 17 Engelli Genç Temsili Askerlik Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.