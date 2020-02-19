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Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu mahalle ziyaretlerine devam ediyor.Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri ve ilçe teşkilat mensupları ile birlikte Taşlık ve Çökekler Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu mahalle ziyaretlerine devam ediyor.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri ve ilçe teşkilat mensupları ile birlikte Taşlık ve Çökekler Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. İmar personellerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Taşlık Mahallesi Muhtarı Erhan Kaya ve Çökekler Mahallesi Muhtarı Gökhan Çalışır, mahalle sakinlerinin talep ve düşüncelerini Başkan Mutlu Işıksu ve ekibine iletti.
Vatandaşların taleplerini tek tek not alan ve gelen soruları cevaplandıran Başkan Mutlu Işıksu, “Biliyorsunuz mahallelerimizin imar planları ile ilgili hassas ve dikkatli bir süreç izleniyor. Toprak Kurulu kararı, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının onayı, Adapazarı Belediye Meclisimizin onayı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisimizin onayı ile Taşlık ve Çökekler Mahallelerimizin kırsal yerleşme alan sınırlarına yönelik uygulamalı imar planlarımızı 6 Şubat Perşembe gününden itibaren askıya çıkardık. 7 Mart’a kadar tüm meseleleri ayrıntılarıyla konuşmayı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin desteği, memnuniyeti ve onayı ile inşallah mahallelerimiz daha fazla hizmet alabilir konuma gelecek, çok daha güzelleşecek” diye konuştu.
İmar planlarında vatandaş desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Işıksu, “İtirazlar değerlendirilecek. Ne varsa konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. İmar çalışmalarımızı tamamlayalım, altyapı kurumlarının önü açılsın, mahallelerimizin mevcut sorunlarını çözelim istiyoruz, soru işareti kalsın istemiyoruz. Toplantımız sonrasında da hem Plan Proje Müdürlüğümüzden hem de muhtarımızdan bilgi akışı devam edecek. Çalışma ekibimiz son hafta belirlediğimiz 2 gün mahallelerimizde birebir olarak vatandaşlarımızla görüşerek çalışmalarımızı tamamlayacak. Planlar bittikten sonraki süreçte inanıyoruz ki şeffaf çalışmamızın memnuniyetini göreceğiz. İmar planlarımıza hemşehrilerimizin desteği bizim çalışma şevkimizi daha da artırmış olacak. Halkla Birlikte Yönetim ilkemizden asla taviz vermeden Adapazarı’mızın meselelerini hemşehrilerimizle birlikte değerlendirmeye, birlikte yönetmeye ve şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Başkan Mutlu Işıksu’nun konuşmasının ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Özden imar planları ile ilgili tüm süreci vatandaşlara aktardı. Taşlık Mahallesi Muhtarı Erhan Kaya ve Çökekler Mahallesi Muhtarı Gökhan Çalışır, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Mutlu Işıksu ve ekibine teşekkür etti. Kaya ve Çalışır, imar planları çalışmaları sürecinde Adapazarı Belediyesi ile birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

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