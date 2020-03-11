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Başkan Işıksu, okul ziyaretlerini sürdürüyor

SAKARYA HABERLERİ  | 11.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, okul ziyaretlerini sürdürüyor.Bu kapsamda Başkan Işıksu ziyaret ettiği Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Meslek Lisesi’nde ilk olarak, öğretmen ve öğrencilerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Başkan Işıksu ziyaret ettiği Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Meslek Lisesi’nde ilk olarak, öğretmen ve öğrencilerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti. Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve Okul Müdürü Songül Mercan’ın da bulunduğu söyleşide, Başkan Işıksu, öğrencilerle sohbet ederek, onlara sorular sordu ve taleplerini dinledi. Gençlere kendi hayatı üzerinden örnekler vererek tecrübelerini de aktaran Işıksu, hayatını, Adapazarı için hedefini, çalışmalarını ve projelerini aktararak öğrencilere gelecek hedefleri üzerine sorular sordu.
Gençlerle her zaman beraber olduğunun ve bu birlikteliğin oldukça motive edici ve keyifli olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Liselerde, ilk ve ortaokullarda kardeşlerimizle sık sık bir araya geliyorum. Memnuniyetle görüyorum ki Adapazarı’mızın gençleri ışık saçıyor. Şehrini seven ve değer katmak isteyen öğrenci kardeşlerimizin fikirleri bizim için çok önemli. Bugünümüz olan genç kardeşlerimizle her zaman beraber olacak ve onların fikirleri ile geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Eğitim çalışmalarının hep içinde olmaya, öğrencilerimizi teşvik etmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Gençlere öğütler de veren Başkan Işıksu, “Kainatta her şey bir denge üzerine kurulmuştur. Dengeli ve merhametli olmak, çalışmaktan kaçmamak, doğru bir insan olmak bizim asli vazifemizdir. Her zaman ahlaklı iyinin peşinde olmalıyız. Ahlaken doğru olmayan, iyi değildir. Biz bu anlamda gençlerimize çok inanıyor ve güveniyoruz” diye konuştu.

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