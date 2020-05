Başkan Işıksu: “Önceliğimiz toplum sağlığı”

Adapazarı Belediyesi yetkilileri etkili ve özverili çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Korona virüsün ülkede görülmesiyle önlemlerini ilk günden alan Adapazarı Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında, ilçenin her noktasında etkili ve özverili çalışmalar yapmaya devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Mutlu Işıksu, “Salgınla mücadelenin ilk gününden bugüne toplumumuzun sağlığı için gece gündüz durmaksızın çalışarak her alanda gayret sarf ediyoruz. Belediyemizin normal süreç proje çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, tüm mahallelerimiz, kamu kurumları, medya kuruluşları, eczaneler, taksi durakları vd. noktalarda etkin dezenfekte, esnaf ve hemşehrilerimize Ramazan ayı destekleri, sağlık çalışanlarımıza destekler, vatandaşımıza maske, eldiven ve dezenfektan ürünleri içeren hijyen paketleri desteği, pazar yerleri ve marketler başta olmak üzere sıkı denetim uygulamaları, Kaymakamlığımızla, Adapazarı Vefa Destek Grubumuz ile, muhtarlarımızla, STK’larımızla işbirliği uygulamaları ve sahipsiz hayvanları besleme çalışmaları olmak üzere her alanda önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.