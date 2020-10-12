Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti

Nuri Demirağ Özel Havacılık ve Teknoloji Lisesi, SATSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tepekum Anaokulu ve Eser İlkokulu’nu ziyaret eden, öğrencilerle buluşarak moral veren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Öğrencilerimiz bizim gözbebeğimiz. Milli Eğitim camiamıza destek vermeye, Adapazarı’mızın eğitimdeki başarı çıtasının daha yukarıya taşınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile birlikte okulları ziyaret eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ziyaretler kapsamında; Nuri Demirağ Özel Havacılık ve Teknoloji Lisesi, SATSO Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tepekum Anaokulu ve Eser İlkokulu’nda öğrenci ve öğretmenlerle buluşarak, sohbet etti, moral verdi. Milli Eğitim ile birlikte önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu iş birliğinden memnuniyet duyduklarını aktaran Başkan Mutlu Işıksu, “Öğrencilerimiz bizim gözbebeğimiz. Salgın sürecinde de beraber olmak ve onlara moral vermek bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Milli Eğitim camiamıza destek vermeye, Adapazarı’mızın eğitimdeki başarı çıtasının daha yukarıya taşınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ise yaptığı açıklamada, okulların eksiklerinin giderilmesi noktasında Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun katkı ve desteklerinin büyük olduğunu belirterek Başkan Mutlu Işıksu’ya teşekkür etti. Bakırtaş, “Başkanımız Sn. Mutlu Işıksu, her zaman bizlerle, öğretmen ve öğrencilerimizle, velilerimizle beraber. Kendilerinin yakın ilgisi bizlere güç veriyor. Okullarımızın eksiklerinin giderilmesi noktasında katkı ve destek veren Mutlu Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşaallah kendilerinin de ifade ettikleri gibi Adapazarı’mızın eğitiminde başarı çıtası daha da yükselecektir. Birlikte çalışmaya aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

