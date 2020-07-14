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Başkan İskender Yıldırım’dan 15 Temmuz açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 16:22 | Son Güncelleme

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.Türk milletinin bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi geleceğine sahip çıktığını söyleyen Başkan Yıldırım, “Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir.

Başkan İskender Yıldırım’dan 15 Temmuz açıklaması

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Türk milletinin bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi geleceğine sahip çıktığını söyleyen Başkan Yıldırım, “Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. Bu tür anti demokratik girişimlere ve terör örgütü yapılanmalarına karşı daha güçlü ve kararlı olan Yüce milletimiz, vatanperverliğini dünyaya örnek olacak şekilde sergilemiştir. Yüce milletimiz bu azim ve kararlılığı ile milli birliğine, beraberliğine ve değerlerine özenle, dikkatle içten sahip çıkmıştır. Bu girişim bizim temel hak ve özgürlerimizi, bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdi. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet, kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Bu vesileyle demokrasiye sahip çıkan, egemenliğini korumak için canını veren 246 şehidimizi ve yüzlerce gazimizi saygıyla yad ediyorum. Allah bir daha bu asil millete böyle kara bir gece yaşatmasın” diye konuştu.

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