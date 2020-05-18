YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Kadir Bıyık’tan 19 Mayıs mesajı

Başkan Kadir Bıyık’tan 19 Mayıs mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2020 12:11 | Son Güncelleme

Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 19 Mayıs nedeniyle bir mesaj yayınladı.Başkan Kadir Bıyık mesajında; 19 Mayıs 1919 Büyük Türk Milletinin ilelebet payidar olması adına kurtuluş meşalesinin yakıldığı gündür.

Başkan Kadir Bıyık’tan 19 Mayıs mesajı

Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 19 Mayıs nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Kadir Bıyık mesajında; 19 Mayıs 1919 Büyük Türk Milletinin ilelebet payidar olması adına kurtuluş meşalesinin yakıldığı gündür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Samsunda başlayan özgürlük hareketi milletimizin azim, duruş ve mücadeleleri sonucunda Cumhuriyetin ilanıyla hadefine ulaşmış böylece Türk Milletinin bağımsızlığı ve Devletimizin varlığı ebedileşmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu şanlı günü gençlere armağan ederek, onlara olan güvenini, inancını ve umudunu gözler önüne sermiştir. "Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir." sözleri şüphesiz onun Türk gençlerine olan sevgisinin ve inanmışlığının en büyük ispatıdır. Milletimizin bir daha bağımsızlık mücadelesi vermemesi için ve daima hedefimiz olan muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için Türk gençleri olarak daha çok çalışmalı, öğrenmeli, üretmeli Dinimize Devletimize örf adet ve kültürümüze sahip çıkmalı ecdadımızın açtığı ve aydınlattığı yoldan ayrılmamalısınız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak diyerek 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:34
Öğle
12:59
İkindi
16:53
Akşam
20:15
Yatsı
21:52

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Aksoy Eczanesi
Odunpazari
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Ersöz Eczanesi
Odunpazari
Ümit Eczanesi
Tepebasi
Pekak Eczanesi
Tepebasi
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pakistan’den Eskişehir’e gelen çocukların 23 Nisan coşkusu

Pakistan’den Eskişehir’e gelen çocukların 23 Nisan coşkusu

Öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.