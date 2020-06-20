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Başkan Kalaycı, Bahçelievler Mahallesindeki çalışmaları inceledi

KARAMAN HABERLERİ  | 20.06.2020 12:00 | Son Güncelleme

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Bahçelievler Mahallesinde yürütülen doğalgaz ve yol yapım çalışmalarını inceledi.Karaman Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesindeki 2.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Bahçelievler Mahallesinde yürütülen doğalgaz ve yol yapım çalışmalarını inceledi.
Karaman Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesindeki 2. Organize Sanayi yolunda başlatılan yol iyileştirme ve asfaltlama çalışması devam ediyor. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde inceledi. Önce Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin en çok istediği hizmetlerden biri olan doğalgaz altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Kalaycı, daha sonra ikinci organize sanayi yolunda sıcak asfalt çalışmasının başladığı alanı gezdi. Tüm çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Kalaycı, Bahçelievler Mahallesi’ndeki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Kalaycı, çalışmaların Karaman’a hayırlı olmasını dileyerek, “Allah’ın izniyle hiçbir mahallemizi ayırt etmeden bugüne kadar yaptığımız hizmetlerden daha fazlasını yaparak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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