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Başkan Kalaycı: “Çalışmalarımıza yaz kış demeden devam ediyoruz”

KARAMAN HABERLERİ  | 04.02.2020 12:54 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi ekipleri, kış mevsimi olmasına rağmen şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.Karaman Belediye Fen İşlerine bağlı ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Hamidiye Mahallesi Yeni Adliye Binası arkasındaki alanda kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediyesi ekipleri, kış mevsimi olmasına rağmen şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.
Karaman Belediye Fen İşlerine bağlı ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Hamidiye Mahallesi Yeni Adliye Binası arkasındaki alanda kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye olarak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini bildiren Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Ekiplerimiz kış aylarında olmamıza rağmen şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. İlimiz genelinde deforme olmuş yollar ve kaldırımları bir bir tespit edip onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belirli bir plan çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarda ihtiyaç duyulan bölgelere anında müdahale ederek çözüme kavuşturuyoruz. Gece- gündüz, yaz -kış demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız devam edecek. Bu şehrin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz” dedi.

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Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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