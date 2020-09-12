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Başkan Kalaycı, korona virüs tedbirlerini denetledi

KARAMAN HABERLERİ  | 12.09.2020 14:49 | Son Güncelleme

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, korona virüs tedbirlerini kapsamında kahvehane ve kıraathaneleri denetledi.Türkiye genelinde Covid-19 vakalarının artması üzerine Karaman’da denetimler her alanda sıklaştırıldı.

Başkan Kalaycı, korona virüs tedbirlerini denetledi

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, korona virüs tedbirlerini kapsamında kahvehane ve kıraathaneleri denetledi.
Türkiye genelinde Covid-19 vakalarının artması üzerine Karaman’da denetimler her alanda sıklaştırıldı. Karaman Belediyesinin gerçekleştirdiği denetimlere Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da katılarak maske, mesafe ve temizlik kontrolü yaptı. Kent genelinde faaliyet gösteren kahvehane ve kıraathaneleri denetleyen Kalaycı, diğer esnaflarla da bir süre sohbet ederek korona virüs salgınında alınması gereken önlemler konusunda hatırlatmalarda bulundu.
Denetimlerde genel olarak vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Kalaycı, Karaman Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti.

Başkan Kalaycı, korona virüs tedbirlerini denetledi

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