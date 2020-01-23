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Başkan Kalaycı: “Vatandaşlarımızla kucaklaşmak bizim töremizin gereğidir”

KARAMAN HABERLERİ  | 23.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, minibüsçüler kooperatifinin düzenlediği etkinlikte minibüsçü esnafıyla bir araya geldi.Belediye Başkanı Savaş Kalaycı göreve geldiği günden bu yana halkla buluşmaya, onların dertlerini dinleyip çözüm üretmeye devam ediyor.

Başkan Kalaycı: “Vatandaşlarımızla kucaklaşmak bizim töremizin gereğidir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, minibüsçüler kooperatifinin düzenlediği etkinlikte minibüsçü esnafıyla bir araya geldi.
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı göreve geldiği günden bu yana halkla buluşmaya, onların dertlerini dinleyip çözüm üretmeye devam ediyor. Her fırsatta ve durumda vatandaşların yanında olan Kalaycı, yapılan etkinliklerde de hemşehrilerini yalnız bırakmıyor. Kalaycı son olarak, Karaman’da faaliyet gösteren minibüsçüler kooperatifinin düzenlediği arabaşı gecesine katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Kalaycı, birlik-beraberlik gecesinde dolmuş hatları esnafıyla kucaklaşarak bol bol sohbet etti.
“Hemşehrilerimizin zor günlerine de, sevinçlerine de ortak olacak, her daim yanlarında olacağız” diyen Başkan Kalaycı, “Vatandaşlarımızla kucaklaşmak bizim töremizin gereği. Sık sık esnaflarımızı ziyaret ediyor onların görüşlerini dinliyor zaman zaman da taziyelerine katılıp acılarını paylaşırken, en mutlu günlerinde sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu gece de, oda başkanlarımız ve ilimizde faaliyet gösteren minibüsçü esnafı kardeşlerimizle güzel bir etkinlikte bir araya gelerek onlarla sohbet edip istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın bize verdiği destek ve güvenle onlarla birlikte olmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kalaycı: “Vatandaşlarımızla kucaklaşmak bizim töremizin gereğidir”

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Merkez
Vatan Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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