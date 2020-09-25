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Başkan Kanar: "3 milyon liralık katı atık bedelini almayacağız"

BURSA HABERLERİ  | 25.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, su faturalarında abonelerden tahsil edilen ve senelik 3 milyon TL’ye tekabül eden katı atık bedelinin almayacağını müjdeleyerek, "Mustafakemalpaşa’mıza hayırlı olsun" açıklaması yaptı.Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla bugüne kadar BUSKİ faturaları ile tahsil edilen katı atık toplama bedeli, artık BUSKİ tarafından değil, ilgili ilçe belediyelerince tahsil edilecek.

Başkan Kanar: "3 milyon liralık katı atık bedelini almayacağız"

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, su faturalarında abonelerden tahsil edilen ve senelik 3 milyon TL’ye tekabül eden katı atık bedelinin almayacağını müjdeleyerek, "Mustafakemalpaşa’mıza hayırlı olsun" açıklaması yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla bugüne kadar BUSKİ faturaları ile tahsil edilen katı atık toplama bedeli, artık BUSKİ tarafından değil, ilgili ilçe belediyelerince tahsil edilecek. Alınan kararla artık katı atık bedellerinin tahsilatı ilçe belediyeleri tarafından yapılacakken, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar söz alarak, bu konuda hukuki bir düzenleme çıkana kadar, vatandaşlardan hiçbir şekilde katı atık toplama bedeli almayacaklarını müjdeledi. Aynı konu üzerine Yıldırım ve İznik Belediye Başkanları da söz alarak katı atık toplama bedeli almayacaklarını söyledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Salgın süreci nedeniyle ülke olarak ekonomik anlamda zor dönemlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın bütçesini rahatlatmak adına, dün itibariyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında önemli bir karara imza attık. Ben de kabul oyu kullanarak görüşümü beyan ettim. Kıymetli hemşehrilerim, yasal düzenleme ile belirlenen tarihten itibaren su faturaları üzerinden belediyemiz adına alınan ve senelik 3 milyon TL’ye tekabül eden katı atık bedelini almayacağız. Mustafakemalpaşa’mıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Kanar:

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