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Başkan Kanar: "Sporda da marka olacağız"

BURSA HABERLERİ  | 11.03.2020 14:06 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Eurasia Open Karate Turnuvasından madalya ve kupayla dönen Mustafakemalpaşa Belediyesporlu madalya avcıları, Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ı ziyaret etti.Birçok ülkeden sporcunun katıldığı turnuvada tatamiye çıkarak rakiplerine fark atan Enes Kayra Aslanoğlu, Yağız Elma, Yiğit Elma, Ceylin Elverdi, Kutay Gencer Yaz, eğitici Engin Macar ve sporcuların aileleri madalya ile şampiyonluk heyecanını Başkan Kanar’la paylaştı.Mustafakemalpaşa’yı en iyi şekilde temsil ederek 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 bronz madalya ve 1 şampiyonluk kupası kazanan sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, başarı dileklerinde bulunarak hatıra fotoğrafı çekindi."Futboldan karateye, basketboldan güreş sporlarına kadar her alanda büyük başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz, gençlerimize desteğimiz sürecek" diyen Başkan Kanar, “Sporda da iddialıyız, marka olacağız” şeklinde konuştu.

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Eurasia Open Karate Turnuvasından madalya ve kupayla dönen Mustafakemalpaşa Belediyesporlu madalya avcıları, Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ı ziyaret etti.
Birçok ülkeden sporcunun katıldığı turnuvada tatamiye çıkarak rakiplerine fark atan Enes Kayra Aslanoğlu, Yağız Elma, Yiğit Elma, Ceylin Elverdi, Kutay Gencer Yaz, eğitici Engin Macar ve sporcuların aileleri madalya ile şampiyonluk heyecanını Başkan Kanar’la paylaştı.Mustafakemalpaşa’yı en iyi şekilde temsil ederek 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 bronz madalya ve 1 şampiyonluk kupası kazanan sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, başarı dileklerinde bulunarak hatıra fotoğrafı çekindi.
"Futboldan karateye, basketboldan güreş sporlarına kadar her alanda büyük başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz, gençlerimize desteğimiz sürecek" diyen Başkan Kanar, “Sporda da iddialıyız, marka olacağız” şeklinde konuştu.

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