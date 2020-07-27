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Başkan Kandaşoğlu’ndan Vanspor’un durumuna tepki

VAN HABERLERİ  | 27.07.2020 13:34 | Son Güncelleme

Van’ın önde gelen iş adamlarından Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Vanspor FK’nın geldiği noktaya tepki göstererek, “Bu takımı bir tek kişinin kurtarması mümkün değildir.

Başkan Kandaşoğlu’ndan Vanspor’un durumuna tepki

Van’ın önde gelen iş adamlarından Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Vanspor FK’nın geldiği noktaya tepki göstererek, “Bu takımı bir tek kişinin kurtarması mümkün değildir. Bu takım ancak güç birliği ile istenilen yere gelebilir. Ben her türlü güç birliğine varım” dedi.
TFF 2. Lig’de mücadele veren Vanspor FK, kentin sorunlarından biri haline geldi. 8 Ağustos’ta kongreye gidecek olan Vanspor FK, adeta sahipsiz kaldı. Vanspor’un üç dört yılda bir başına bu tür olayların geldiğini belirterek duruma tepki gösteren Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Van’ın ve Vanspor’un bunu hak etmediğini söyledi. Vanspor’un daha önce de birçok olumsuzluk yaşadığının altını çizen Kandaşoğlu, “Vanspor geçmiş yıllarda da bu tür sıkıntıları yaşadı. Vanspor iyi olduğu dönemlerde bile bilinmeyen nedenlerle hem de bir gecede satıldı. Bu takımın satışa çıktığı gün bütün Van’ın iş adamlarını göreve davet ettim. Satışa engel olmaya davet ettim. Ancak hiçbir iş adamı ve siyasetçiyi yanımda bulmadım. Biz eğer o gün takıma sahip çıkabilseydik, o gün bu takım bu halde olmayacaktı. Çok iyi futbolcuları vardı ve büyük bir sermayeydi. 40-50 milyarlık takım bir gecede sadece yaklaşık 50 milyona satıldı. Satılmasının ardından Vanspor, birinci ligden önce ikinci lige oradan da üçüncü lige kadar düştü” dedi.
Vanspor’un daha sonra belediye bünyesine alındığını ancak belediyenin siyasi bir yer olması nedeniyle Vanspor’un burada da zor günler geçirdiğini aktaran Kandaşoğlu, “Belediye ondan sorumluydu ama belediye siyaset yeri olduğu için Vanspor yine zor günler yaşadı. Sonra hiçbir kongre yapılmadan kendilerine bir yönetim seçtiler. Yönetimde kimin yer alacağına karar verdiler. Bizde sesimizi çıkarmadık, Allah razı olsun dedik. Bugün takımı nereden nereye getirdiler. Vali Murat Zorluğlu zamanında bütün firmalar Vanspor’a ciddi katkılar sundu. Çünkü Vanspor; gençleri birleştirme, bir araya getirme, onlara moral kaynağı olma yönünde büyük bir kaynaktı. Vanspor bence her şeyden daha önemliydi. Çünkü gençlerin yoğun olduğu bir ilde sportif faaliyetler, kesinlikle olmasa olmazımızdır. Herkesin elini taşın altına koyması lazım” ifadelerini kullandı.
Vanspor yönetiminin kongreye gideceği bir süreçte takımın borcunu açıklanmasını eleştiren Başkan Kandaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Her seferinde bir yönetim geliyor, görevlendiriyorlar. Kongreye gidiliyor ve kongreye gitmeden önce takımın borçlu olduğu, icralık olduğu açıklanıyor. Kardeşim sen kongreye gidiyorsun. Senin bu takımı bu kadar kötülemeye, kongreye gitmeden önce takımın borcunu açıklama nedenin nedir? Ne amaçla bunu yapıyorsun? Bu takım borçludur, bu takım zordadır kimse gelip sahip çıkmasın diye mi? Sen işin başındasın. Hakkıyla takımı götür o zaman. Kongreye de gerek yok. Ne yazık ki akıl almaz olaylar oluyor bu ilde. Kimse de hesap sormuyor. Biri bir suç işliyorsa, mutlaka cezasını çekmesi lazım. Maalesef biz ilimizde bunun sıkıntısını yaşıyoruz.”

Başkan Kandaşoğlu’ndan Vanspor’un durumuna tepki

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