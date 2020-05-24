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  4. Başkan Kaplan bayramda görev başında olan personeli unutmadı

Başkan Kaplan bayramda görev başında olan personeli unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 24.05.2020 21:42 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ramazan Bayramı olmasına rağmen kamu hizmeti için görevleri başında olan emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, eczane, itfaiye ve Vefa Sosyal Destek grubunu ziyaret ederek bayramlarını kutladı.Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada; Vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve talepleri için 7/24 bayram ve özel gün demeden görevleri başında özverili çalışan siz değerli çalışanlarımızın hakkı ödenmez.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ramazan Bayramı olmasına rağmen kamu hizmeti için görevleri başında olan emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, eczane, itfaiye ve Vefa Sosyal Destek grubunu ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada; Vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve talepleri için 7/24 bayram ve özel gün demeden görevleri başında özverili çalışan siz değerli çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Tüm vatandaşlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarız.Ramazan Bayramınız Mübarek olsun” dedi.

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