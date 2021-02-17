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Başkan Kaplan, dereceye giren eserlerin sunumunu yaptı

17.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz aylarda sonuçları açıklanan “Demokrasi Şehidi Adnan Menderes” konulu resim ve şiir yarışması, ödül töreni için gün sayıyor.Koçarlı Belediyesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve geçtiğimiz aylarda sonuçları açıklanan “Demokrasi Şehidi Adnan Menderes” konulu resim ve şiir yarışması, ödül töreni için gün sayıyor.

Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz aylarda sonuçları açıklanan “Demokrasi Şehidi Adnan Menderes” konulu resim ve şiir yarışması, ödül töreni için gün sayıyor.
Koçarlı Belediyesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve geçtiğimiz aylarda sonuçları açıklanan “Demokrasi Şehidi Adnan Menderes” konulu resim ve şiir yarışması, ödül töreni için gün sayıyor. Bu kapsamda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Vali Aksoy’a yarışmada dereceye giren eserlerin sunumunu yaptı. Gerçekleştirilen ziyarette, pandemi süreci sebebiyle ertelenen ödül töreni hakkında da Vali Aksoy ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Kaplan, dereceye giren isimlere de tekrar teşekkür etti.
Yapılan değerlendirmelerin ardından şiir kategorisinde “Vaveyla” adlı şiiriyle Keziban Nur Şimşek birinci olurken, resim kategorisinde ise Emine Fida Rüzgar birincinci olmaya hak kazanmıştı. Pandemi tedbirleri kapsamında ertelenen ödül töreninin ise ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

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